Football : Liverpool, l’effectif le plus cher d’Europe

Avec son duo d’attaque africain, Sadio Mané et Mohamed Salah, Liverpool est le club qui a l’effectif le plus cher d’Europe. C’est ce qu’a révélé le Centre international d’étude du sport (Cies). Une évaluation qui s’est basée sur les 20 joueurs par club avec les valeurs les plus élevées.

Le club anglais Liverpool, leader du Premier League, arrive en tête de ce classement avec un groupe estimé à 1,4 milliard d’euros (environ 905 milliards de F Cfa). Il est suivi de son dauphin Manchester City (1,36 milliard d’euros) et du FC Barcelone (1,17 milliard d’euros. Real Madrid (1,1 milliard d’euros) et Chelsea (1 milliard d’euros) occupent respectivement la quatrième et cinquième place.