Football: Le FC Barcelone offre 100 M€ + Coutinho au PSG pour Neymar !

Nouvelle étape dans le processus d’un retour de Neymar au FC Barcelone. Selon les informations du quotidien Sport, le Barça et le PSG ont lancé les négociations et le club catalan a formulé une première offre : 100 M€ + Coutinho, avec quelques subtilités supplémentaires.

Il y a deux ans, Neymar avait choqué la planète football en se décidant à quitter le FC Barcelone, où il s’épanouissait aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez, pour rallier le Paris Saint-Germain pour un montant de 222 M€. Mauvais joueur, le club catalan avait tout fait pour mettre des bâtons dans les roues du PSG, pour ralentir le processus. Deux ans plus tard, il n’a plus intérêt à détériorer les relations, déjà distantes, avec le club de la capitale, dans l’optique du retour de Neymar. Les deux parties vont bien devoir discuter ensemble pour trouver un accord.

Les négociations, justement, auraient débuté selon les informations du journal Sport. Pas directement entre les deux présidents, Bartomeu et Al-Khelaïfi, mais entre intermédiaires, à savoir Pini Zahavi (qui avait aidé au transfert de Neymar à Paris) et Kia Joorabchian. C’est à travers eux que les messages passent, et notamment celui d’une première offre du FC Barcelone. Qui ressemble, à peu près, à celle évoquée par Globoesporte il y a quelques jours. Le Barça offrirait 100 M€ + Philippe Coutinho. Avec quelques variables d’ajustement.

Coutinho préfère le PSG à l’Angleterre

Ces variables d’ajustement sont Ivan Rakitic et Samuel Umtiti, deux joueurs que le Barça est prêt à vendre cet été, comme cela est régulièrement rapporté par les journaux catalans. Le club a besoin de dégraisser, en raison d’une masse salariale trop imposante, et de dégager des liquidités. En plus de Coutinho, le PSG pourrait choisir l’un des deux, ce qui pourrait faire légèrement baisser le prix de 100 M€ en fonction de l’évaluation du tarif de ces deux éléments. À l’inverse, le Barça serait disposé à augmenter légèrement la somme de 100 M€ si le seul Coutinho était récupéré par le PSG.

Le club francilien s’y retrouve-t-il avec cette formule ? D’après Transfermarkt, le Brésilien âgé de 27 ans vaut actuellement 90 M€. Il avait été recruté par le Barça pour 120 M€ + 40 M€ de bonus il y a un an et demi. Dans tous les cas, cela fait moins que les 300 M€ voulus par le PSG pour Neymar. Mais cela a le mérite d’exister… De plus, comme le rapporte Mundo Deportivo, l’autre gazette pro-Barça, Coutinho est prêt à aller au PSG, qu’il préfère aux clubs de Premier League qui s’intéressent à lui (Chelsea, Manchester United). Quelle sera la position du club de la capitale ? La réponse ne devrait pas tarder.