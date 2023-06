Football : la CAF ridiculise le Brésil après la victoire du Sénégal

La Confédération Africaine de Football (CAF) se moque un peu du Brésil après sa défaite face au Sénégal dans un match amical. Sur les réseaux sociaux, la CAF s’est amusée à rappeler aux fans de football ce que les équipes nationales du Cameroun, du Maroc et du Sénégal ont en commun : elles ont toutes battu l’équipe du Brésil ces derniers mois.

La première défaite de cette série a eu lieu lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Cameroun a surpris le Brésil avec une défaite 1-0 dans la dernière partie de la phase de poule. Une victoire qui a secoué le public brésilien et marqué le début de sa série de défaites contre les équipes africaines.

Le deuxième échec a eu lieu au cours d’un match amical le 25 mars de cette année. Cette fois, le Maroc a remporté la victoire 2-1 à Tanger. Une performance impressionnante de l’équipe marocaine, qui a su exploiter les points faibles de la Seleção pour gagner.

Finalement, la troisième défaite a été infligée par le Sénégal lors d’une rencontre amicale internationale à Lisbonne hier (20). Les Lions de Teranga ont surpris les Brésiliens par une impressionnante victoire 4-2. Une défaite pénible pour le Brésil, minée par la puissance offensive sénégalaise.

🇨🇲 Cameroon

🇲🇦 Morocco

🇸🇳 Senegal

Find something in common between all 3 🤭 pic.twitter.com/ongnpFO9nh

— #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 (@CAF_Online) June 20, 2023