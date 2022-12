Libération révélait que la cour des comptes avait demandé au Garde des sceaux l’ouverture de trois informations judiciaires contre Djiby Diakhaté, directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du Ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants (MFFGPE).

En effet, le contrôle des dépenses effectuées dans le cadre de la lutte contre les effets de la covid-19 dans ce département ministériel a révélé des faits inédits. Tout d’abord, il faut savoir que le ministère de la santé et de l’action sociale avait viré des fonds covid-19 de 150 millions de FCFA dans le compte du MFFGPE ouvert au Crédit du Sénégal.

Pour justifier l’utilisation de ces ressources, le ministère a produit des pièces de dépenses. La cour des comptes a constaté que certaines pièces d’identité sont identiques à celles utilisées pour justifier les dépenses effectuées avec les ressources de la caisse d’avance «aides et secours ».

Selon les vérificateurs, ces doubles paiements ont occasionné un préjudice de 36 147 500 FCFA au détriment du Trésor public. D ’après Djiby Diakhaté, les doubles paiements seraient consécutifs à «une erreur de reporting qui s’explique par les multiples pressions liées à l’exécution diligente du plan de riposte contre la covid-19 sur le terrain » et que «pour assurer un approvisionnement continu de la caisse (…), il fallait régulariser les dépenses de la caisse avant de prétendre urgemment à un nouvel approvisionnement.

C’est dans ce cadre que les décharges des chèques se sont retrouvées malencontreusement dans la rubrique «aides et secours ». Cependant, la cour a établi que les justificatifs de dépenses transmis par le DAGE, lors de la phase de contradiction, pour justifier le double emploi de pièces justificatives, ont été utilisés pour justifier d’autres dépenses.

Les dépenses visées par la cour sont à la fois imputées sur les fonds de la caisse d’avance «aides et secours » et sur les ressources logées dans le compte bancaire ouvert à crédit du Sénégal. En effet, les mêmes pièces justificatives sont jointes aux copies de chèques de montants égaux à ceux des décharges établies au nom des mêmes personnes.

Plus grave encore, il ressort de l’analyse des décisions et décharges, que des personnes, ayant les mêmes prénoms et noms de famille avec des numéros de carte d’identité identiques et parfois les mêmes adresses, ont bénéficié plusieurs fois des «aides et secours » avec des montants différents.

Répondant à l’observation sur les paiements d’aides et secours aux mêmes personnes à plusieurs reprises, le DAGE soutient que « les paiements d’aides, apparus au nom de bénéficiaires à plusieurs reprises, sont généralement destinés au règlement de prestations à des tiers et de frais de coordination opérationnelle. Les autres paiements constatés sont des appuis accordés par l’autorité ». «Appuis accordés par l’autorité » pour la cour des comptes, «la prise en charge de prestations de services et d’acquisition de biens à partir de la caisse d’avance dédiée à l’octroi d’aides à des groupes vulnérables est irrégulière ».

De plus, fait remarquer la cour, l’utilisation des sommes prétendues remises à ces personnes n’est pas justifiée. «Les seuls documents produits aux fins de justification sont des décharges signées par les bénéficiaires et/ou des situations établies par le ministère de la femme. Les décisions d’octroi des aides et secours produites par Monsieur Diakhaté mentionnent bien l’octroi d’aides et de secours alors que ce sont des biens et services qui sont acquis. Ces pratiques ne sont pas de nature à rendre transparente la gestion des aides et secours », ont fustigé les vérificateurs.

La cour a relevé que des agents du ministère ont bénéficié d’aides et secours pour un montant total de 22 367 300 FCFA. Le DAGE, dans sa réponse, reconnait le paiement d’aides et secours à des agents du ministère. Ces fonds, selon lui, seraient destinés au financement des opérations de retraits des enfants de la rue. La cour relève que le paiement d’aides et secours à des membres du personnel du ministère pour soit disant prendre en charge des opérations de retrait des enfants de la rue n’est pas justifié et est irrégulier.

Auparavant, la cour rappelait qu’il avait été créé au MFFGPE une caisse d’avance intitulée «aides et secours », par arrêté n°4783/Mef/dgcpt/dcp/Br du 05 septembre 2005. Durant la période du 15 juin au 28 octobre 2020, trois (03) décisions accordant des aides et secours à des familles et groupes vulnérables ont été prises dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Le montant total des aides payées durant cette période s’élève à 650 millions de FCFA pour 2840 bénéficiaires.

Le DAGE, gérant de la caisse d’avance « aides et secours», a transmis à la cour, à l’appui des décisions de versements, 821 décharges signées par les bénéficiaires, pour un montant de 201 118 300 FCFA sur les 650 millions de FCFA payés. Il en résultait un reliquat de 44 8881 700 FCFA payé et non justifié.

Dans sa réponse, Djiby Diakhaté précise que « la décision n°010548 du 15/06/2020 pour un montant global de 250 000 000 FCFA (…) est assortie de 1709 pièces justificatives dont 717 déjà transmises à la cour(…). Les 992 pièces restantes ne relevant pas du pres nous n’avions pas estimé nécessaire de vous les transmettre ». Avec la production des 1998 décharges complémentaires produites par le DAGE et équivalant à 444 053 000 FCFA avec les doublons mis en cause plus haut, la cour constate encore un reliquat non justifié de 4 828 700 FCFA.