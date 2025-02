Finances publiques : Un diagnostic alarmant, des réformes urgentes en marche

Suite à la publication du dernier rapport de la Cour des Comptes sur l’état des finances publiques, le gouvernement a tenu une conférence de presse ce jeudi afin d’analyser ses conclusions et d’en tirer les enseignements nécessaires. Ce document a ravivé le débat sur la gestion financière sous l’ancien régime et mis en évidence des fragilités structurelles qui appellent des mesures correctives urgentes.

Lors de cette rencontre, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a insisté sur la gravité de la situation. « Ce rapport constitue une photographie fidèle de l’état actuel de nos finances publiques. Il corrobore les constats établis par l’Inspection générale des finances (IGF) et met en lumière des insuffisances qu’il est impératif de corriger avec rigueur et détermination », a-t-il déclaré.

Au-delà du simple constat, le ministre a réaffirmé l’engagement des nouvelles autorités à impulser un changement profond dans la gestion des finances publiques. « Nous prenons l’engagement, dès aujourd’hui, de mettre en œuvre des réformes structurelles ambitieuses afin d’assurer la soutenabilité budgétaire et de garantir la prospérité de notre nation », a-t-il ajouté, selon les informations rapportées par Sud Quotidien.

Cette volonté de réforme s’inscrit dans une démarche globale visant à renforcer la transparence, l’efficacité et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques, afin de restaurer la confiance et d’assurer un avenir économique plus stable et prospère.