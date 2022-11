Fin de l’audition de Ousmane Sonko face au doyen des juges

Le face à face entre le Doyen des juges d’instruction et le leader de Pastef qui a débuté depuis 12 heures a pris fin il y a quelques instants, selon plusieurs sources présentes au Palais de justice de Dakar.

Ousmane Sonko a confirmé l’information via son compte Twitter. Mon audition a pris fin et s’est très très bien déroulée. Cependant, la gendarmerie de Macky Sall et Moussa Fall a attendu que je sois dans le bureau du Doyen des juges avec mes avocats pour kidnapper tous les éléments de ma sécurité……et les conduire à Mbour, me laissant sans protection. Cette énième forfaiture ne passera pas », a-t-il écrit sur le Réseau social.

https://twitter.com/SonkoOfficiel/status/1588187415927136256?s=20&t=JXWqrOvkUGJcHH7nniK_Fg