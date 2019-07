Faux papiers : Des Sénégalais arrêtés en Italie pour trafic présumé

Plusieurs Sénégalais arrêtés en Europe pour trafic présumé de faux papiers. Ce réseau de faussaires, composé d’une dizaine de personnes, a été démantelé par la police italienne. Les mis en cause soupçonnés d’avoir mis en place un réseau délivrant de faux passeports et certificats de résidence à des candidats à l’immigration illégale, ont été arrêtées en Italie, rapporte Les Echos.

Les cerveaux

Les présumés cerveaux de la bande Abdourahmane Siley Seck, Cheikh Sarr et des étrangers, dont deux inspecteurs de police municipale de Catane, ont été tous arrêtés hier mardi 23 juillet 2019 et envoyés en prison à Catane, en Italie.

Un complice en fuite

Ils sont inculpés pour associations de malfaiteurs, faux et usage de faux délivrance de faux permis de résidence, corruption et facilitation de l’immigration illégale. Un autre Sénégalais, Sahada Sow, âgé de 38 ans, considéré comme membre actif du réseau, est en fuite.

Après la drogue, la géolocalisation des points de deal sur Google map, le marketing sur les sachets de cannabis, les malfaiteurs élargissent leur champ de compétences. Ils ne manquent décidément pas d’ingéniosité, notamment sur le réseau social Snapchat, une application de discussion éphémère qui est inondée de petites annonces illégales.

Au menu, cette fois, il est question de fabrication et de vente de documents falsifiés. Pièce d’identité, permis de conduire, justificatifs de domicile ou encore déclaration d’imposition… tout y passe. Et cette impressionnante collection de faux est exposée aux yeux de tous, sur cette messagerie instantanée, comme si les frontières du darkweb avaient soudainement disparu.

Motivations

Motivés par l’appât du gain, les imposteurs usent de tous les moyens pour approcher de nouveaux clients. Ils encourent pourtant 5 ans de prison et 75 000 € d’amende. «Un faux document peut se fabriquer en investissant une centaine d’euros, il se revend entre 600 et 10 000 €. Les usurpateurs se font beaucoup plus d’argent qu’avec la vente de produits stupéfiants et c’est moins dangereux», juge le commandant Partouche, responsable du département de la fraude documentaire à l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN).