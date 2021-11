C’est une bonne pêche. Les unités des Douanes sénégalaises, dans le cadre des opérations de bouclage des réseaux de trafic international de stupéfiants et de médicaments, ne sont pas rentrées bredouille. Elles ont saisi près de 700 kg de chanvre indien, de la morphine et divers autres médicaments.

«La dernière saisie en date est réalisée hier jeudi 11 novembre 2021 à 15 h, entre Touba Saloum et Darou Salam Nioro, dans la forêt de Keur Madiabel, département de Nioro. Les agents des douanes de la Brigade commerciale de Keur Ayip, engagés dans l’opération, y ont intercepté d’importantes saisies de produits prohibés dont 4 colis de chanvre indien d’un poids total de 400 kg pour une contrevaleur estimée à 48 millions de francs CFA ; 4 sachets de 1 000 comprimés, soit 4 000 comprimés testés positifs à la morphine et dont la contrevaleur est estimée à 51 millions de francs CFA», a dit le Bureau des relations publiques et de la communication de la DGD. En sus de divers autres faux médicaments d’une contrevaleur de 6 800 000 F CFA. Soit une valeur totale de près de 106 millions de francs CFA.