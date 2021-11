« J’ai été choquée d’apprendre le viol de ma consœur Fatima Dione, Miss Sénégal 2020 ». C’est la réaction de Miss Mali 2020, Fatoumata Tounkara. « J’ai été encore plus choquée quand j’ai lu les propos du comite d’organisation qui a réussi à trouver une justification à ces actes et limite à en défendre leurs auteurs », a-t-elle ajouté, dans son message posté sur les réseaux sociaux.

La reine de beauté de poursuivre : « j’aimerai avoir une énorme pensée à toutes les victimes de viol et d’agression sexuelle. Ne développez pas de sentiments de honte, de culpabilité, d’isolement ou de peur, vous êtes des victimes et non des coupables. Que Dieu nous préserve et nous éloigne de ces prédateurs. La culture du viol est tellement ancrée dans les mœurs dans certains pays que vous arrivez à trouver des excuses aux violeurs et à décrédibiliser les victimes de viol. Que justice soit faite pour Fatima Dione».

La présidente du comité Miss Sénégal, Amina Badiane, a fait une vidéo pour présenter ses excuses. « Nous sommes prêts à accompagner notre enfant en justice pour éclaircir l’affaire de viol. Miss Sénégal existe depuis 1960, donc nous ne voulons en aucun cas gâter ce joyau national qui est un moyen de promouvoir le tourisme et la culture sénégalais », a-t-elle précisé.

Dié BA