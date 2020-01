Fallou Galass, codétenu de Guy: «Il y a des prisonniers fous qui fouillent les poubelles…»

Fallou Galass Seck dit Leuz, membre du mouvement « Nittu Deug » et membre de « Noo Lank » s’est confié au journal « L’Observateur » après sa libération consécutive à leur manifestation contre la hausse du prix de l’électricité, ce jeudi. Expliquant les rigueurs carcérales, il indique qu’il y a des gens, à force de purger leurs peines, sont devenus fous. « Ils fouillent dans les poubelles pour manger. Il y a des personnes âgées qui sont atteintes de cécité en prison. Il y a également beaucoup d’innocents, des gens désorientés qui sont encore en détention pour des détails.

Les conditions de détention sont terribles. Il y a des gens qui habitent dans les régions détenus au camp pénal Liberté 6 (Dakar) et qui ne sont plus en contact avec leurs familles. La nourriture est de très mauvaise qualité. Ils cuisinent beaucoup plus que ce que mangent les détenus pour après revendre les restes en « Niamou Mbaam » (compote pour les porcs) à 10.000 FCFA le fût. Cela m’a fendu le coeur. Comment peut-on au 21e siècle traiter des gens comme des moins que rien,peste Fallou Galass.