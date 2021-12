Extrait de prison et nommé PCA en 2016 : El Hadji SECK NDIAYE WADE encore promu par Macky SALL

Revoilà El Hadji SECK NDIAYE WADE. L’homme dont la nomination a tenue en haleine les Sénégalais en 2016 retrouve un nouveau poste.

Il quitte, en effet, la tête du Conseil d’Administration du Fonds d’Entretien routier autonome du Sénégal (FERA) pour prendre celle de la société de Gestion du Patrimoine bâti de l’Etat. La décision a été entérinée hier mercredi lors de la réunion du conseil des ministres.

Une nomination qui risque de faire sortir Mody Niang de ses gonds. En 2016, c’est lui qui avait révélé sur Walf Tv que le tout nouveau PCA du FERA a été extrait de prison pour être nommé. « A la suite des investigations des personnes ont été inculpées et le juge leur a décerné un mandat de dépôt et elles ont été coffrées ( placées sous mandat de dépôt, Ndlr). Et Parmi elle, un certains El Hadji SECK NDIAYE WADE, on l’a extrait de prison grâce à une liberté provisoire. Cet homme qui est inculpé et qui doit être jugé et peut être condamné, a été nommé par décret présidentiel, président du Conseil d’administration du Fonds d’entretien routier autonome du Sénégal du Sénégal, dont le budget avoisinerait 150 millions», s’était offusqué Mody NIANG, alors membre de l’OFNAC.

Mais si Cheikh Oumar HANN, aussi épinglé par l’OFNAC, a pu devenir ministre, pourquoi ne serait pas PCA.

