Selon la Direction de l’information et des relations publiques de l’armée (Dirpa), les unités de la zone militaire numéro 4 ont démantelé un important site clandestin d’extraction aurifère le 24 novembre dernier dans les environs de Fadougou. Cette localité est située à 10 kilomètres de la zone frontalière commune entre le Sénégal, le Mali et la Guinée.

«Le site a été découvert au cours d’une mission de sécurisation conduite par le 34ème bataillon d’infanterie basé à Kédougou », renseigne la Dirpa. D’après la même source, des matériels et équipements de divers types ont été saisis sur le site notamment 11 véhicules, 8 groupes électrogènes, 15pompes à eau, 2 soutes à carburant, une citerne et des fûts contenant au total 30.000 litres de carburant;1 fusil de chasse et 19 minutions de 12 mm en vrac ; 5 motocyclettes et 1 tricycle Gm; 5 gilets par balles, une mini caméra de surveillance, une balance pèse-or et divers documents. «Les exploitants du site, essentiellement des personnes de nationalité étrangères, sont activement recherchés par les services compétents. Les armées ont, par ailleurs, renforcé le dispositif militaire dans la zone », annonce la Dirpa.

Selon les informations du journal Libération, les tenants du site, qui ont pris la fuite, sont des Chinois.