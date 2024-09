C’est une affaire gérée dans la plus grande discrétion par la haute hiérarchie policière que Kéwoulo vous révèle, en primeur. La nuit dernière, vers les coups de 1h30, un incendie d’une rare violence s’est déclaré dans la cour du camp Abdou Diassé de Colobane. Et de nombreux véhicules sont partis en flammes…

Selon des confidences obtenues par Kéwoulo, “c’est dans la zone dite “Carré d’armes” que s’est déclaré l’incendie qui a ravagé de nombreux véhicules” stationnés tout autour de cette place mythique qui sert de garage à la caserne. Mais, aussi, de station-service aux policiers du camp GMI de Colobane. En plus des véhicules légers, de nombreux véhicules de transports de troupes stationnent à cette place. Alors qu’une enquête judiciaire pour déterminer l’origine de l’incendie est déjà ouverte, c’est l’attitude des Sapeurs-Pompiers qui révulsent les policiers.

A en croire des sources anonymes, alors que le camps des Sapeurs-Pompiers ne se trouve qu’à moins de 300 mètres du lieu du sinistre, les pompiers ont fait plus d’une demie heure pour venir affronter les flammes. Et cette situation a poussé les personnels de police à se battre seuls contre de gigantesques flammes, et à courir dans tous les sens pour sauver le maximum de véhicules dont les fameux chars. Et, après plusieurs heures de luttes acharnées, facilitées par l’arrivée tardive des Marins-Pompiers, l’incendie a été maitrisé. “On ne déplore aucune victime humaine. Pour le moment, nous n’avons juste que des dégâts matériels.“, ont fait savoir des sources à Kéwoulo.