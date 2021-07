Alors que la justice sénégalaise tarde toujours à poser des actes concrets dans l’affaire dite “Jean-Claude Logé”, en Belgique, pays de résidence des protagonistes, les conséquences du projet d’internement de l’homme d’affaire belge, par son épouse, dans un asile de fous, à Kénia en Casamance, commencent à se faire sentir. Premier à porter les coups, Hugues Lausberg. Fils adoptif de Patrick Lausberg, ce congolais de naissance a choisi Kewoulo pour raconter le secret qu’il a gardé toute sa vie. C’est une Exclusivité Kéwoulo.

C’est un nouveau chapitre qui vient de s’ouvrir dans le volumineux dossier Jean-Claude Logé. Et ce n’est ni à Dakar ni à Ziguinchor qu’il s’est ouvert. Mais bien à Bruxelles, dans la capitale belge où se trouvent l’accusateur et l’accusé. Après avoir longuement gardé le silence “pour protéger (son) père”, Hugues Lausberg a décidé de briser le silence. Sans prendre de gants, il accuse son père, l’ancien administrateur de l’ONG HDC Cap Skirring, de pédophilie. Et loin d’être une accusation gratuite basée sur des il “parait que“, Hugues Lausberg a déclaré que c’est lui-même qui a été victime des actes de ces actes de pédophilie. “C’est à Kinshasa qu’il m’a ramassé dans la rue et a abusé de moi pendant des années. En me faisant partager son lit. Parfois, je fuyais pour ne pas subir ses assauts. Tantôt je revenais à lui, puisque j’étais un enfant de la rue.” A confié celui qui sera plus tard reconnu par Patrick Lausberg, comme son fils.

Comme Hugues, d’autres gamins de Kinshasa auraient été abusés sexuellement par cet ancien gérant de boite des nuits bruxelloises. Et Patrick Lausberg aurait pu continuer à se servir gratuitement de ces enfants dont personne ne soucie, si, un jour, il n’avait pas commis le sacrilège de toucher à un autre gamin qui, lui, a de la famille à Kinshasa. “Quand il a raconté ce que mon père lui a fait subir, sa famille a décidé de s’en prendre à mon père. C’est dans ces conditions que mon père a fui le Congo. Mais, cette pratique de pédophilie, il l’a continué en Belgique et au Sénégal. Aujourd’hui, je veux me séparer de ce lourd fardeau que j’ai gardé au fond de moi, pour le protéger, en disant la vérité pour que d’autres enfants ne soient pas des victimes de mon père“, a soutenu Hugues Lausberg. Si le jeune homme sorti des taudis de Kinshasa est reconnaissant à Patrick Lausberg -de l’avoir sauvé de la rue-, Hugues Lausberg a fait savoir qu’il en veut à son père d’avoir abusé d’un autre gamin de Cabrousse, en Casamance, dont Kéwoulo a décidé de taire le nom.

Parce-que dans cette ville de la Basse Casamance, où le belge a servi comme enseignant bénévole des classes de jeunes enfants, des rumeurs d’attouchements sexuels, sur des élèves, ont circulé. Et cela malgré le fait qu’il vivait une relation homosexuelle assumée avec un Sénégalais. Ayant compris que l’atmosphère commençait à être lourd, pour lui, et anticipant sur ce qui peut être la conséquence du projet avorté d’éliminer Jean Claude Logé en le faisant interner à l’asile des aliénés de Kénia, Patrick Lausberg a préféré fuir le Sénégal, pendant qu’il était encore temps. Aujourd’hui, à Bruxelles, l’ancien administrateur de HDC Cap-Skirring suit de prés tout ce qui se dit sur lui au Sénégal. Pendant ce temps, la justice belge qu’avait contactée Hugues Lausberg lui a fait savoir que ses accusations contre son “père” sont vielles et sont frappées par la prescription. Comme le sont aussi les accusations de Jean-François Lausberg, le jeune frère de Patrick Lausberg qui a porté plainte contre l’ancien gérant de boite de nuit.

Comme à chaque étape de cette enquête consacrée à l’affaire Jean-Claude Logé et à ses ramifications, nous avons tenté de joindre Patrick Lausberg. Il voit bien nos appels, lit nos messages mais ne répond jamais comme s’il est assuré que rien ne lui arriverait. Aujourd’hui, âgé de plus de 50 ans, ce belge aussi dénonce les actes pédophiles que lui ont fait subir son grand frère. “Ces dénonciations avaient créé beaucoup de problèmes dans ma famille. Mes parents ayant préféré fermer les yeux sur les crimes de leur fils.” A fait savoir jean François Lausberg dans un entretien exclusif que nous diffuserons demain.