Une étudiante détourne 3 millions de FCFA d’un multiservice et les perd au Parifoot

Placée sous mandat de dépôt depuis le 19 février 2025, Nafi Diouf a été jugée hier, lundi, par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. L’étudiante et gérante d’un multiservices a comparu suite à une plainte déposée par son employeur, Moussa Diop, qui l’accuse d’avoir détourné la somme de 3 millions de FCFA des caisses de son établissement. Une somme qu’elle a entièrement perdue en misant sur des paris sportifs.

La collaboration entre Moussa Diop et Nafi Diouf fut de courte durée. Embauchée comme gérante, l’étudiante de 25 ans n’a travaillé que quelques jours avant d’être licenciée pour abus de confiance. Après avoir détourné 3 millions de FCFA, elle les a perdus en un instant en jouant au Parifoot. Moussa Diop, qui avait pourtant foi en sa voisine lorsqu’il l’a recrutée, a vite déchanté. L’étudiante à l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS) avait été engagée après avoir perdu son premier emploi dans un autre multiservices. « Un jour, nous nous sommes croisés et elle m’a confié qu’elle était sans travail. Je lui ai alors proposé de travailler avec moi et lui ai confié la gestion de mon multiservices », raconte-t-il à la barre.

Cependant, un jour, Nafi Diouf est arrivée à midi, alors que la boutique ouvrait à 9h. « J’ai immédiatement trouvé cela suspect. Elle avait une attitude étrange. Peu après, elle est repartie sans explication », se souvient Moussa Diop. Quelques minutes plus tard, la mère de l’accusée se présente à la boutique en larmes, expliquant que sa fille s’est mise dans une situation compliquée et qu’elle a été victime d’une arnaque. Mais la vérité éclate rapidement : Nafi Diouf a en réalité pris 3 millions de FCFA dans la caisse pour tenter sa chance aux jeux de hasard. À la barre, la prévenue reconnaît les faits sans pouvoir justifier son geste. Elle affirme toutefois avoir déjà restitué 1 million de FCFA à son employeur, qui réclame toujours le solde restant.

Le procureur a requis l’application de la loi pénale. Le tribunal, jugeant les faits établis, a condamné Nafi Diouf à un mois de prison avec sursis. Elle devra également rembourser 2,1 millions de FCFA à la partie civile pour réparation du préjudice subi.