Etats-Unis : Le premier militaire américain décédé du Coronavirus

Le premier militaire américain est décédé de Covid-19, a annoncé lundi l’ armée américaine .Un garde national de l’armée du New Jersey est décédé samedi, selon un communiqué du ministère de la Défense. Le gardien était hospitalisé depuis le 21 mars.

« Aujourd’hui est un triste jour pour le ministère de la Défense, car nous avons perdu notre premier militaire américain – actif, de réserve ou de garde – face au coronavirus », a déclaré le secrétaire à la Défense Mark Esper dans le communiqué. « C’est une perte cuisante pour notre communauté militaire, et nos condoléances vont à sa famille, ses amis, ses collègues civils et à toute la communauté de la Garde nationale. La nouvelle de cette perte renforce notre détermination à travailler toujours plus étroitement avec nos partenaires interinstitutions pour arrêter la propagation de COVID-19. « La nouvelle de la mort de l’individu survient alors que les cas de coronavirus au sein de l’armée américaine continuent d’augmenter, dépassant les 600 lundi matin. Vingt-six de ces cas ont nécessité une hospitalisation, selon le ministère de la Défense. Trente-quatre militaires ont récupéré de leur maladie. Un dépendant militaire américain et un entrepreneur de la défense sont décédés des suites du virus, et le nombre total de cas impliquant le ministère de la Défense a dépassé 1 000 lundi. Les inquiétudes concernant la propagation de la pandémie ont poussé le Corps des Marines américain à suspendre temporairement la formation de base de 50% de ses nouvelles recrues enrôlées lundi, et le Pentagone se prépare de plus en plus à la possibilité d’épidémies plus larges dans la force que prévu initialement. arges dans la force que prévu initialement. CNN a rapporté plus tôt ce mois-ci que l’armée américaine suspendait ses « fonctions essentielles non liées à la mission », y compris une formation non critique des unités sur le terrain et une formation sur la condition physique impliquant un grand nombre de soldats, selon une directive interne de l’armée obtenue par CNN. « Les mesures d’atténuation prises par l’armée pour freiner la propagation du COVID-19 se sont révélées insuffisantes », a indiqué l’ordre interne.