Escroquerie foncière sur un milliard : Le beau-père de Macky donne sa version

Cité dans un scandale foncier portant sur un milliard de F Cfa fait par sa Société d’études de travaux et d’ingénierie (Seti), Abdourahmane Seck alias Homère, beau-père du Président Macky Sall dément les allégations portées en son encontre.



Dans une communiqué de la société dirigée par son fils Thierno Homère Seck, il déclare avoir ouvert le capital à Abdoulaye Sambe à 50%, qui lui aurait volé sa société et diversifié les activités à son insu en rentrant dans le foncier à travers un contrat avec la famille d’un certain Dame Mbengue.

‘’Aucune plainte n’a été ouverte en son temps par Homère Seck qui, au contraire, a laissé son fils Thierno Homère Seck continuer à assumer les fonctions de responsable financier de la Seti jusqu’à sa fermeture, lorsque les plaignants ont commencé à porter plainte auprès de la Dic et des tribunaux en 2016’’, explique-t-il dans le communiqué.



Des échanges de sms dans lesquels le fils Seck demande à des victimes « de patienter le temps que son père trouve une solution convenable pour tous » ont été certifiés auprès d’un Huissier pour en attester, précise le document.



La société du beau-père de Macky Sall accuse des cadres du pays d’être derrière cette affaire et demande une enquête pour clarifier cette affaire. ‘’Nous osons espérer que l’instruction conduira à une enquête fouillée qui révélera tous les dessous de cette affaire dans laquelle nos économies ont été usurpées par un groupuscule d’individus dont des hauts fonctionnaires de la direction générale des impôts et domaines et des élus locaux de Yoff’’, accuse-t-il.