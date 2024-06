Dans un entretien paru ce lundi 24 juin ,Amadou Ly revient sur…

Dans un entretien paru ce lundi 24 juin dans Enquête, Amadou Ly revient de long en large sur son différend avec la société nationale d’électricité.

Un livre pour «rétablir la réalité des faits»

«[Sur le contentieux Senelec-Akilee] Je vous donne RV à la publication du livre que je suis en train d’écrire sur cette histoire ; parce que nous ne pouvons justement pas laisser des gens malhonnêtes véhiculer des contre-vérités sans rétablir la réalité des faits, pour la postérité mais aussi pour savoir qui est qui dans cet espace public. Des gens de tout bord ont contribué à ce Akilee bashing jusqu’à… [il ne termine pas sa phrase] Tout ne peut être dit, du moins pas pour le moment. Je voudrais juste rappeler que le contrat entre Akilee et Senelec n’est pas un contrat de fournitures de compteurs que les dealers de la République ont ainsi présenté parce qu’on avait touché à leur vache laitière qu’ils ont d’ailleurs continué à pomper une fois avoir saboté notre contrat.

Senelec-Akilee

«Le contrat a pour objet de déployer et d’exploiter un système de comptage intelligent qui va réduire les pertes commerciales et les charges d’exploitation de Senelec de 500 milliards F CFA en 10 ans pour un coût total du projet de 187 milliards (soit 18,7 milliards par an en moyenne, qui plus est préfinancé par Akilee à 85%). J’informe les Sénégalais, les autorités ainsi que les partenaires techniques et financiers, encore une fois, que par le sabotage de ce contrat, Senelec a déjà perdu plus de 500 milliards F CFA entre 2019 et 2023, sur les 1273 milliards de pertes que nous projetions entre 2019 et 2028. Tous les Sénégalais jettent tous les mois ou à chaque achat Woyofal de l’argent par la fenêtre en compensant les pertes de Senelec. Est-ce que cela est acceptable ? Pour moi, non ! Encore moins quand la solution existe et qu’elle est en train d’être déroulée par de dignes fils du Sénégal dans d’autres pays.

Confrontation entre les DG d’Akilee et de la Senelec

«L’exigence de rupture et de transparence dans la gestion publique impose une confrontation entre les DG d’Akilee et de Senelec pour mettre à nu la mafia qui a été mise en place à la Senelec sur ce dossier. Le plus scandaleux dans tout cela est que j’ai appris depuis quelques temps que Bitèye [Pape Demba, ancien DG de la Senelec], après avoir commis ses forfaits avec les Israéliens, aurait engagé avec la société Hexing un projet de nouvelle société d’assemblage de compteurs, dans laquelle Senelec détiendrait 49% des parts, pour contourner Akilee. Surement que les contempteurs d’Akilee vont applaudir la préférence nationale chinoise au détriment des Sénégalais. Je rappelle que Senelec détient 34% d’Akilee et que nous sommes des concurrents directs de Hexing dans la sous-région où nous les avons battus à plusieurs reprises et que nous contrôlons souverainement nos logiciels d’exploitation des compteurs qui sont 100% sénégalais. Hexing a surtout aidé Senelec a violé notre contrat. C’est donc cela la souveraineté version Senelec sous Bitèye. Cela est extrêmement grave et nous ne le laisserons pas passer, parce que notre combat politique est celui de la souveraineté et de l’indépendance. Nous n’accepterons jamais que des traîtres vendent le pays, prennent des milliards et partent jouir tranquillement des deniers publics détournés que les pauvres ‘goorgoorlu’ vont devoir payer. J’attends de voir comment tout ça va se développer mais je peux dire que ceux qui pensent pouvoir agir en toute impunité nous trouveront sur leur chemin.

Reddition des comptes

«Si l’audit de Senelec ne révèle rien sur les milliards de surcoûts sur les achats faits auprès de Powercom, que j’ai dénoncés à l’OFNAC depuis février 2022- sans suite à ce jour- sur les contrats de location de Karpowership et Karmol, sur l’achat des immeubles à Mbao et à la Cité Keur Gorgui (en termes de montants et de propriétaires), sur le contrat signé avec West African Energy en violant allègrement nos lois, les contrats en gré à gré avec Vinci… Si l’OFNAC ne s’autosaisit pas pour enquêter sur la fortune de Bitèye, considérant sa rémunération en tant que DG de Senelec, en scrutant dans l’immobilier, entre autres, alors, je pense qu’il faut que nous tous nous réclamions la vente aux enchères du Sénégal et que la nation soit dissoute, que chacun prenne sa quote-part ; car il n’y a pas plus grand et plus évident cas d’école pour la reddition des comptes dans le Sénégal.

Rétablir Akilee dans ses droits

«Voilà un des principaux problèmes du Sénégal, on ne s’aime pas, on se déteste comme je le dis souvent. Dans quel pays normal, où le patriotisme est une valeur réelle, une société privée locale se verrait délestée injustement de son contrat, par le simple fait du prince, au profit d’une société étrangère ? Toute personne qui a suivi et compris le développement et les soubassements du différend entre Senelec et Akilee, aurait réclamé la réparation immédiate d’une des plus grandes injustices sociales dont des Sénégalais ont été victimes dans leur propre pays au profit d’étrangers, par le simple fait d’un groupe d’individus sans mérite qui ont, à des fins personnelles, abusé du pouvoir et des deniers publics qui leur ont été confiés. Donc je n’ai pas à demander une réparation, c’est le bon sens. Et si le gouvernement est dans le Jub, Jubël, Jubbënti, le rétablissement d’Akilee dans ses droits est le moins qu’on puisse attendre. Et cela ne doit en aucun cas être un passe-droit, passons par la confrontation entre Senelec et Akilee d’abord, même publique. La vérité doit être connue de tous les Sénégalais.

Chasse aux sorcières

«[…] Il ne devrait pas y avoir de chasse aux sorcières. Mais lorsque les évidences d’enrichissement illicite sont là pour des gens qu’on connait tous, ne pas les poursuivre serait une trahison du peuple sénégalais. Et même quand ce n’est pas évident, dès lors qu’on a eu à gérer d’importants fonds publics, les audits doivent être de rigueur systématiquement.»