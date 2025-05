Entre bombes et silence : civils pris au piège de conflits oubliés

Les tensions entre l’Inde et le Pakistan ont de nouveau coûté des vies. Mercredi, des échanges de tirs et des bombardements mutuels ont fait au moins 34 morts : 26 du côté pakistanais et 8 du côté indien. En réponse aux frappes indiennes, le gouvernement pakistanais a autorisé son armée à riposter. Trois avions de chasse indiens auraient été abattus par la défense aérienne pakistanaise.

Pendant que les appels à la désescalade se multiplient sur la scène internationale, la situation humanitaire dans la bande de Gaza continue de se détériorer. Selon plusieurs ONG et agences des Nations Unies, les conditions de vie y sont devenues critiques : la population manque cruellement de nourriture, d’eau potable et de médicaments depuis plus de trois mois. Les nourrissons, les enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables face à la malnutrition et au manque de soins médicaux.

Hier, un bombardement sur une école à Gaza a causé la mort de 18 personnes, dont une majorité d’enfants, selon les sources locales. Ce drame s’ajoute à une longue série de frappes meurtrières dans la région.

Alors que le droit international humanitaire appelle à la protection des civils en temps de conflit, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer une application inégale de ces principes, selon les régions ou les populations concernées.

Face à l’intensification des violences et à l’aggravation des crises humanitaires, des millions de personnes à travers le monde appellent à une action urgente pour protéger les populations civiles et garantir le respect du droit international.