On en sait un peu plus sur le mineur mort en haute mer sur la route du Barça ou Barsakh et dont Kewoulo avait publié la photo. Contrairement à ce qu’avaient écrit de nombreux médias, le garçon vêtu du maillot de l’équipe nationale de football n’avait pas 15 ans. Et c’est son père qui a préparé son voyage et l’a mis dans cette pirogue pour le grand bleu.

A en croire des informations obtenues par Kewoulo auprès de sources établies sur la petite côte, “l’enfant avait entre et 12 et 13 ans. Et c’est son propre père qui l’a encouragé à faire ce voyage. C’est lui qui l’a personnellement remis aux passeurs de Mbour pour qu’il fasse le voyage du Barça espérant qu’avec son age il ne serait pas refoulé et aurait de meilleures chances de s’en sortir.” Après la vague d’indignation soulevée dans les réseaux sociaux, suite à la diffusion de la photo du gamin mort en haute mer, la brigade de recherche de la gendarmerie de Mbour a procédé à l’arrestation des parents du garçon.

Si la mère a été libérée après son audition, Kewoulo a appris que le père, Mamadou Lamine Faye, a été mis aux arrêts. Il est poursuivi pour les délits de mise en danger de la vie d’autrui, homicide involontaire et complicité d’immigration clandestine. Son épouse, pour sa part, a déclaré aux enquêteurs qu’elle ignorait tout de ce que son mari et leur fils, Doudou Faye, avaient concocté. “Il a attendu que je sois sortie de la maison pour récupérer l’enfant et le remettre aux passeurs qui préparaient le départ des pirogues pour l’Espagne.” A fait savoir la maman éplorée.

Pour leur part, les passeurs, informés de la vague d’indignation née sur la toile, n’ont pas attendu l’arrivée des gendarmes. Ils sont depuis l’éclatement de l’affaire entrés dans la clandestinité. Et sont activement recherchés. A en croire un des candidats à ce voyage et dont le témoignage a permis au père de savoir le triste sort de son fils, “Doudou n’a pas supporté les dures conditions du voyage. Il avait le mal de mer, puisqu’il n’avait jamais pris ce moyen de transport. Il a beaucoup vomi et était tombé malade. C’est en route que, faute de soins, il est décédé. Et nous avons jeté son corps à la mer.”