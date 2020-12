Emploi des jeunes : Mais où sont donc les milliards donnés par l’Allemagne ?

Au nom de la Covid-19 pour l’emploi des jeunes, l’Allemagne a soutenu le Sénégal à travers des dons, dont le dernier en date avoisine 117 milliards, ajoutés aux 66 milliards initialement encaissés par le bais de l’ambassadeur M. Stephan Röken.

Si Covid est en train de porter un sacré coup à l’économie et à appauvrir certaines couches de la population, elle a permis au Sénégal d’encaisser de l’argent de la part de partenaires et pays qui le soutiennent.

Pour ce qui est de l’Allemagne et au nom de l’emploi des jeunes, le Sénégal a encaissé 116,7 milliards FCFA. en soutien au (Programme de Résilience économique et sociale (PRES), Il s’agit d’un financement de programmes supplémentaires de l’Allemagne pour développer le secteur privé et créer des emplois pour les jeunes.

Avant cette somme, l’Allemagne avait remis en septembre, toujours grâce à Covid, un don de 66 milliards pour les mêmes objectifs. Au Sénégal, le manque d’emplois pour les jeunes a poussé plusieurs d’entre eux à braver la mer.

Pour lutter contre l’émigration clandestine, il faut un combat impérieux contre les conditions des candidats. Le chômage est la cause des difficultés que les jeunes rencontrent dans leur pays et qui poussent des milliers d’entre eux à préférer l’exode clandestin.

La lutte contre l’émigration clandestine ne saurait porter ses fruits tant que les Etats ne se seront pas attaqués à la racine du mal qui est le chômage contre lequel des programmes sont finances par des partenaires financiers comme l’Allemagne qui a casqué plusieurs milliards pour endiguer le chômage des jeunes Sénégalais.