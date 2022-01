Emmanuel Macron sur l’Afrique: c’est le continent où se joue « une parti de notre avenir »

L’avenir de la France en particulier, de l’Europe dans son ensemble, dépendent en grande partie de l’Afrique. La confession vient d’un discours du président français Emmanuel Macron au Parlement européen à Strasbourg pour lancer la présidence française du Conseil de l’Union Européenne. le mercredi 19 janvier, décrivant ainsi les lignes principales de la présidence française de cette institution.

« Une partie du bouleversement mondial se déroule en Afrique, une partie de l’avenir du continent et de sa jeunesse, mais aussi une partie de notre avenir”, a-t-il déclaré. Selon Macron, l’Europe doit de toute urgence proposer à l’Afrique une “nouvelle alliance”, car, selon lui, les destins entre ces deux continents sont liés, notamment par la migration, et nous invite à réfléchir sur le phénomène de ses causes profondes.

Par ailleurs, Macron a annoncé la fourniture de 700 millions de doses contre le continent africain d’ici juin, et annonce un “new deal économique et financier (…), qui contient des propositions d’investissement très concrètes”.

Si ces propos sont destinés aux Européens, les Africains ne manqueront pas d’en faire leur propre lecture, surtout dans ce contexte de crise au Mali où la France déploie toutes ses forces pour faire revenir la junte sur le chemin des intérêts de la France et de l’Europe.