Le ministre de la justice se prononce sur l’éligibilité ou non de Sonko…

Ousmane Sonko condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis. Ismaïla Madior Fall dit attendre une décision de justice sur l’éligibilité de Sonko. Le Sénégal respecte le droit de manifestation et d’association.

Ousmane Sonko a été condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis et à payer 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts dans son procès pour diffamation l’opposant au ministre Mame Mbaye Niang. Interpellé sur l’éligibilité ou non du leader de Pastef, le ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall dit attendre une décision de justice pour en tirer les conséquences.

« Cette question est importante. Et je pense que la justice va s’y pencher. Elle juge et rend un verdict. Alors, on attend que la justice prenne sa décision pour en tirer les conséquences«, a déclaré Ismaïla Madior Fall, au sortir de l’évaluation de la situation des droits de l’homme au Sénégal avec la Commission africaine de droits de l’homme et des peuples (CADHP), par vidéo-conférence.

Pour rappel, le ministre de la Justice du Sénégal a aussi déclaré que le Sénégal respecte le droit de manifestation et d’association, ainsi que les libertés de réunion et d’associations.