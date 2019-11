Electricité : Hausse sur le prix à partir de Décembre

Les ménages sénégalais vont souffrir davantage. En effet, les pères et mères de famille devront dans les jours à venir mettre un peu plus la main à la poche pour se procurer de l’électricité, le prix devant connaître une hausse dès le 1er Décembre prochain. L’information est de la commission de régulation du secteur de l’électricité.

Cette hausse du prix de l’électricité variera entre 6 et 10% selon le niveau de consommation