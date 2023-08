Election présidentiel au Gabon : ça ne sent pas bon pour Ali BONGO

Ce samedi 26 Août 2023 aura lieu l’élection présidentiel au Gabon. Alors que les différents partis parcourent les provinces du pays pour battre campagne, des vidéos n’étant pas en faveur du président actuel circulent sur les réseaux sociaux.

En effet, l’espoir du peuple gabonais d’un meilleur avenir est sur une seule date le “26 Août 2023″. Actuellement, 18 candidatures sont validées face au président sortant, Ali BONGO ONDIMBA.

Sur les réseau sociaux, il est apparut deux vidéos qui peuvent mettre en déséquilibre la candidature du président sortant, dont une où l’on peut voir des gabonais jetant des t-shirts du parti au pouvoir sur une de leur voiture lors d’une campagne électorale, ou du moins ce qui semble l’être. On peut également entendre ces gabonais dire dans cette vidéo ” on ne veut plus du PDG (Parti Démocratique Gabonais)”, parti au pouvoir, en jetant les t-shirts sur la voiture, en face d’un membre du parti, portant un t-shirt imprimé “Ali”.

De plus, une vidéo circule, toujours sur les réseaux sociaux, dans laquelle on peut voir des membres de l’opposition dénonçant l’empêchement de leur vol, alors qu’ils allaient battre campagne dans une province.

Par ailleurs, l’opposition mène une campagne en forme de sprint, sa principale plateforme, Alternance 2023, a désigné le 18 août son candidat unique, Albert Ondo Ossa, après plusieurs semaines de négociations entre les six postulants, membres de la même coalition.

« C’est le candidat du peuple, nous allons gagner et alors là, ils auront la cuisante défaite qu’ils n’ont jamais eue depuis leur naissance », espère Georges Bruno Ngoussi, président du Coted, le consortium de la société civile pour la transparence électorale, qui a appelé tous les partisans du changement à voter pour Albert Ondo Ossa.