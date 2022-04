L’union des collectifs d’enseignants décisionnaires a convoqué la presse nationale et internationale pour une conférence publique qui c’est tenue ce vendredi 22 avril 2022 au siège du Sels Sis . A cette rencontre, deux collectifs venues de différents localités comme (Diourbel, Bakel, Saint-Louis, Thiès, Nioro, Louga et Mbour) ont participé à cette conférence de presse.

Le 4 mars, le ministère de la fonction publique avait convoqué les syndicats du G7 pour statuer sur la question des enseignants décisionnaires. Et lors de cette rencontre des questions avaient été soulevées concernant la carrière des enseignants décisionnaires comme l’ancienneté, l’avancement et la retraite. La partie syndicale avait émis des propositions et le ministère devait élaborer une fiche technique sur laquelle il allait se baser pour corriger les injustices et les iniquités que subissent les enseignants décisionnaires.

Et, à leur grande surprise, la veille, le ministère a reporté la rencontre et depuis cette date il n’y a pas de retour sur le dossier et les conséquences de cette situation sont nombreuses. L’enseignant décisionnaire revient au grade le plus bas lorsqu’il change de corps, c’est à dire qu’il se fait dépassé en grade par un fonctionnaire qui a commencé en même temps que lui. C’est ce qui explique qu’après 25 ans de service, les décisionnaires qui sont les plus anciens dans les écoles sont, sur le plan hiérarchique, les moins gradés et doivent donc des explications à de jeunes enseignants qui étaient au collège lorsque eux embrassaient le métier d’enseignant.

Pour mettre fin à cette injustice, les voudraient que l’Etat supprime définitivement le corps des décisionnaires et que ces derniers, qui se sentent lésés, soient renversés dans le corps des fonctionnaires. Et qu’il prenne aussi les dispositions pour loger tous les enseignants au FNR, enfin qu’il n’y ait plus de décisionnaires dans le système éducatif. A rappeler que les enseignants décisionnaires sont ceux là qui, bien que exerçant le métier d’instituteur et professeur, ne sont nullement des fonctionnaires. “Ce sont de simples contrats révocables à tout moment qui les lient au ministère de l’Education.” Ont fait savoir Dame Mbodji et ses camarades venus soutenir la cause des décisionnaires.