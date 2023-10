Education : 364 départs d’enseignants enregistrés à Matam (Media)

Alors que la rentrée pour le personnel enseignant et administratif a été effectuée ce lundi, celle des élèves doit se faire demain jeudi. Dans la région de Matam, il va falloir faire avec un déficit de 364 enseignants. En effet, cette année, la région située dans la partie nord- est du pays a enregistré plus de 300 départs pour seulement 34 arrivées, selon le journal Le Témoin qui cite l’IA de Matam.

Cette situation fait suite au mouvement national que l’Inspecteur d’Académie juge démocratique et légal. Et c’est dans le moyen-secondaire que la saignée a été la plus ressentie avec plus de 200 enseignants ayant quitté la région pour aller servir ailleurs. Pour l’IA, Matam est une zone de départ. Il espère cependant que le ministère de l’Education nationale va prioriser la région en l’appuyant en enseignants en nombre suffisant pour bien démarrer l’année.

Malgré cet espoir, M. Mbaye Babou estime que la situation ne permet pas d’effectuer un démarrage rapide et facile. Du côté des syndicalistes, on dénonce une situation déplorable. Selon eux, les enseignants viennent dans la région pour être formés avant de quitter la zone et laisser les classes à eux-mêmes. Quant à Mbaye Babou, il invite l’Etat à procéder à un recrutement spécial pour la région de Matam en le faisant avec une préférence locale, rapporte le journal.