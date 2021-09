La situation de flambée des prix des denrées alimentaires notée sur le marché sénégalais est en train de devenir une vraie poudrière sociale. Alors que le gouvernement a assuré que les tarifs devaient être revus à la baisse et que “des mesures drastiques avaient été prises pour sanctionner ceux qui refuseraient de se conformer aux directives de l’Etat”, Kéwoulo est retourné sur les marchés vérifier le respect de ses règles. Et, le constat est qu’on est loin des annonces faites par le gouvernement pour calmer la colère populaire.

Le gouvernement s’est longuement expliqué. Il a tapé sur la table pour intimider les spéculateurs et assuré que “des mesures avaient été prises” pour baisser les prix en constante fluctuation notée ces derniers temps. Par la voix de plusieurs ministres, la question a été abordée et le gouvernement a été catégorique: “aucun commerçant ne doit augmenter les prix. Et l’Etat veillera au respect des mesures, en sanctionnant tout contrevenant.” Cette menace a été dite et répétée publiquement. Mais, le constat est là. “L’annonce du gouvernement n’est pas respectée sur le marché. La seul produit qui n’a pas connu d’augmentation de prix reste le sel. Et, nous consommateurs, n’avons vu aucune diminution des autres produits.” A fait savoir Marie Ndir.

Pour cette mère de famille, les ménagères continuent de subir le diktat des commerçants qui justifient l’augmentation des prix des denrées par les taxes que l’Etat met sur les produits. “Nous sommes très fatigués. Ce ne sont pas les ménagères seulement qui sont fatigués. Les enfants le ressentent. Les maris, aussi, l’ont ressenti parce que l’argent donné pour la dépense quotidienne ne sert plus à grand chose.” A regretté Marie Ndir. Prenant le cours du constat de Marie Ndir, Abdoulaye Ba, commerçant au marché de Yoff a fait savoir que ces augmentations ne sont pas le seul fait des Sénégalais. “C’est à cause de la pandémie de Corona que le monde s’est retrouvé avec ces augmentations. Mais, petit à petit, la tendance va vers la baisse des couts“, a-t-il fait entendre.

Contrairement à ce constat porteur d’espoir, un commerçant rencontré par les reporters de Kéwoulo a fait savoir que “les baisses annoncées ne sont pas encore visibles sur le terrain“. Et, sensible à la situation des ménagères, il dit compatir au calvaire de ces femmes presque désemparée. Pour Amadou Saliou Diallo, “le sort des augmentations est comme celui des dealers dans les quartiers populaires. Tout le monde sait qui fait quoi et personne ne fait rien pour les arrêter. Ce n’est pas en intimidant les petits commerçants que nous sommes qu’on pourra régler cette situation.” Même son de cloche pour de nombreux commençants rencontrés au marché de Yoff. Pour eux, ils ne peuvent pas diminuer les prix de leurs produits alors que les stocks de leurs marchandises achetées au plus fort ne sont pas encore écoulés.