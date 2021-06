Dougar : Y'en a marre et Frapp ont marché pour dire non aux spoliations foncière

Les mouvements Y en a marre et Frapp ont manifesté, ce dimanche matin, avec la population de Dougar, qui lutte depuis près de 10 ans contre la cession de leurs terres à des privés marocains. Rouges de colère, les populations ont envahi les rues de la commune de Diamniadio (département de Rufisque) pour montrer leur détermination à contrecarrer ce funeste projet d’expropriation de Sénégalais au profit de capitaux étrangers.

«L’État du Sénégal veut prendre des terres et les donner à des Marocains au détriment des populations. Cela fait 10 ans que ces braves populations se battent. Ailleurs, c’est pour déshabiller des Sénégalais de leurs terres et habiller des Français, des Chinois, des Italiens, des membres et amis de l’Apr», dénoncent les deux mouvements dans un communiqué conjoint.

«Si l’État ne veut pas voir Y en a marre et le Frapp auprès des populations, il n’a qu’à rendre aux populations leurs terres», lancent Kilifeu, Guy Marius et Cie qui restent engagés dans leur compagne dénommé «Sunu suuf, sunu bakkan» (notre terre, notre vie).