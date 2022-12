« Le Ghana de l’or et du pétrole, à genoux devant le FMI… »

« Il n’y a pas si longtemps le Président Nana Akufo-Addo faisait la fierté des panafricanistes émotifs lorsqu’il a prononcé son discours devant Macron. Aujourd’hui, il cherche 3 milliards de dollars auprès du FMI« , a regretté Mamadou Lamine Diallo dans « Qes Tekki » de ce mardi 13 décembre.

Rembourser son service de la dette…

Le Président du mouvement Tekki de rappeler que « le Ghana exporte de l’or brut, du cacao et du pétrole, emprunte en dollar et gère sa monnaie le cedi, indexé sur le dollar« . Sur ce, il estime que « face à l’inflation importée post covid et guerre d’Ukraine, il doit utiliser la moitié de ses recettes pour rembourser son service de la dette. C’est la faillite« .

200 000 dollars pour…

D’après lui, trois raisons expliquent ceci. Soit : « L’absence d’industrialisation pour transformer les ressources naturelles ; La corruption. Une autorité du Ghana a été filée en train de demander 200 000 dollars pour faciliter l’orpaillage à des chinois ; Les éléphants blancs, les projets coûteux non rentables« .

« Le Sénégal n’est pas à l’abri…

« Voilà ce qu’il faut éviter pour le Sénégal dans l’exploitation des ressources naturelles. Le Sénégal n’est pas à l’abri, même s’il bénéfice de la centralisation des réserves de l’UEMOA et de l’apport de la Diaspora. Si les recettes internes de Moustapha Ba ne suivent pas, comme chez Addo, Macky Sall sera à genoux devant le FMI. Amadou l’élève sera heureux de suivre les leçons du maître« , conclut Mamadou Lamine Diallo.