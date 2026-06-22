Kéwoulo a révélé son arrestation en début d’après-midi. L’inspecteur Moussa Seydi, patron de la Direction des finances de l’administration pénitentiaire, a été écroué puis conduit sous forte escorte à la prison de Sébikotane.

Selon des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, l’ancien haut responsable de l’administration pénitentiaire a été pris en charge dès son arrivée par les services internes de l’établissement avant d’y passer sa première nuit derrière les barreaux. C’est à Sébikotane qu’il a été acheminé, dans un dispositif discret mais encadré.

« Il a été installé dans la chambre qu’occupait Ousmane Sonko. Il dispose d’une salle de bain et d’une climatisation », confient des sources pénitentiaires à Kéwoulo, décrivant des conditions de détention relativement aménagées au regard de son statut et de son profil.

Responsable des finances et de la comptabilité de l’administration pénitentiaire, Moussa Seydi est poursuivi pour un présumé détournement de fonds estimé à près de 2 milliards de F CFA. Son placement sous mandat de dépôt a été décidé en début d’après-midi par les magistrats du Pool judiciaire financier de Dakar, dans le cadre d’une procédure qui s’annonce lourde et à forts enjeux.