Tamkharite : L’hôpital Abass Ndao met en garde contre les rations explosives du « thiéré »

À la veille de la fête de la Tamkharite, célébrée ce jeudi 25 juin 2026, les préparatifs battent leur plein dans les foyers sénégalais autour du traditionnel « thiéré». Si cette fête est un moment de partage et de convivialité, elle est aussi l’occasion de rappeler l’importance d’une alimentation équilibrée. Selon El Hadji Assane Ndiaye Cissé, diététicien-nutritionniste et éducateur spécialisé en diabète, nutrition et promotion de la santé au Centre Marc Sankalé de l’Hôpital Abass Ndao de Dakar, il est possible « d’allier fête, tradition et santé ».

Pendant la préparation du « Thiéré Tamkharite », les femmes utilisent souvent des matières grasses pour l’assaisonner. El Hadji Assane Ndiaye Cissé a recommandé de limiter l’utilisation de ses produits pour rendre le « Thiéré Tamkharite plus équilibré». « Il est conseillé de modérer l’utilisation des corps gras (huile, beurre, fromage, etc.), d’éviter l’ajout de sucre dans le couscous ou la sauce », a-t-il indiqué.

D’après lui, il faut augmenter la quantité de légumes notamment les carottes, navets, courges, choux. « Riches en fibres, les légumes facilitent la digestion et contribuent à un meilleur équilibre alimentaire »,a-t-il soutenu.

Le spécialiste a mis également en garde contre les risques liés à une consommation excessive de viande, de sucre et de matières grasses chez les personnes en bonne santé et les personnes vivant avec des maladies chroniques. « Chez les personnes en bonne santé, les principaux risques sont l’indigestion, les troubles digestifs et les intoxications alimentaires liées souvent à une mauvaise conservation des aliments », a-t-il énuméré.

En poursuivant, il a ajouté que : « Chez les personnes vivant avec des maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle ou les maladies cardiovasculaires, les conséquences peuvent être plus graves : déséquilibre du diabète, augmentation de la tension artérielle, complications cardiovasculaires ou risque accru d’AVC ».

Cependant, le nutritionniste a préconisé plusieurs précautions pour les personnes souffrant de ces maladies.

« Il est conseillé de consommer le couscous avec modération en limitant les matières grasses, de privilégier le lait écrémé ou demi-écrémé, de préférer la volaille aux viandes rouges souvent plus riches en graisses saturées, d’augmenter la part des légumes dans l’assiette et de boire suffisamment d’eau tout au long de la nuit », a recommandé Mr Ndiaye, avant d’ajouter que « le respect du traitement médical et l’évitement des excès alimentaires restent également essentiels».

M. El Hadji Assane Ndiaye Cissé a ainsi invité les Sénégalais à profiter pleinement de cette fête dans un esprit de partage et de solidarité tout en adoptant de bonnes habitudes alimentaires.

«Profitons-en tout en adoptant de bonnes habitudes alimentaires : équilibrons notre couscous avec davantage de légumes, limitons les excès de sucre et de matières grasses, buvons suffisamment d’eau et faisons une petite marche digestive après le repas. Gardons la tradition, préservons notre santé !», a-t-il conseillé.