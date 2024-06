Diocèse de Ziguinchor : Mgr Jean-Baptiste Valter Manga nouveau évêque

Le Saint-Père a nommé Mgr Jean Baptiste Valter Manga, du Clergé de Ziguinchor (Sénégal), jusqu’à présent vice-recteur du Grand Séminaire Notre-Dame de Brin et vicaire de la paroisse du Bon Pasteur d’Enampore, évêque du diocèse de Ziguinchor (Sénégal).

S.E. Mgr Jean Baptiste Valter Manga, du diocèse de Ziguinchor, est né le 18 juin 1972 à Oussouye (Sénégal). Après des études de philosophie au Séminaire philosophique de Brin (1993-1995), il étudie la théologie au Grand Séminaire de Sébikhotane (1995-2000). Il a obtenu une licence en théologie biblique au Collège des Bernardins (Paris), en 2009, et un doctorat en ethnologie et anthropologie à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS (Paris), en 2015.

Il a été ordonné prêtre le 20 décembre 2000.

Il a occupé les fonctions suivantes : professeur de mathématiques et de sciences naturelles, au petit séminaire de Ziguinchor et responsable de la commission des vocations (2000-2006) ; curé de la paroisse St. Benoît à Nema (2015-2021) ; Professeur au Grand Séminaire de Brin et à l’Université Assane Seck de Ziguinchor (2015 à ce jour) ; Vicaire de la Paroisse de Nyassia (2021-2023) ; Secrétaire général de la Pastorale d’ensemble du diocèse et Responsable de la Formation continue des prêtres (2021 à ce jour) ; depuis 2023 Vice-recteur du Grand Séminaire Notre Dame de Brin et Vicaire de la Paroisse du Bon Pasteur d’Enampore.