Diamniadio : "Une des sphères ministérielles les plus modernes va porter le nom de Ousmane Tanor Dieng (Macky Sall)

Le président de la République Macky Sall a annoncé qu’une des sphères ministérielles les plus modernes dans la nouvelle ville de Diamniadio portera le nom du défunt Président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Ousmane Tanor Dieng. Ce, pour honorer, perpétuer sa mémoire et, souligne le chef de l’Etat, pour que chaque jour offre ton souvenir lumineux, en viatique pour les générations actuelles et futures.

Le chef de l’état Macky Sall a accueilli personnellement la dépouille du défunt Président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) en présence du président du Mali, Ibrahima Boubacar Keita et de sa famille.