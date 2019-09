Diamalaye : un gang qui terrorisait la cité démantelé

Cinq (5) membres d’un gang qui terrorisait les populations de Diamalaye, un quartier de Dakar, ont été mis hors d’état de nuire. La Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à leur arrestation après avoir eu vent d’une agression qui a eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi dernier.

Il s’agit de I. Faye, Soumaré, C. Mbaye, Y. Diallo et E.S. Ces malfrats sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, vol commis avec des circonstances aggravantes de nuit, de réunion et coups et blessures volontaires.

Ils ont été déféré au parquet de Dakar lundi 23 septembre 2019.