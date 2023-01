Les détails de l’arrêté d’interdiction du transport interurbain de 23h à 05H

L’Etat du Sénégal a signé l’arrêté qui interdit le transport public interurbain de personnes entre 23 heures et 05 heures. Mansour Faye, le ministre des infrastructures et des transports terrestres a signé l’arrêté interdisant le transport interurbain en commun. Ce, de 23 heures à 5 heures du matin.

Durant les heures d’interdiction, l’arrêt et le stationnement sur les axes interurbains sont aussi interdits.

Le texte dispose aussi sur les heures d’ouverture et de fermeture des gares routières interurbaines publiques et privées. L’heure d’ouverture est fixée à 05heures du matin et l’heure de fermeture à 23 heures.

Mieux, l’Etat met dans son texte que l’exploitant de la gare routière devra procéder à l’ouverture et à la fermeture des accès au site par les moyens appropriés.

Les gouverneurs de région, le Haut Commandant de la Gendarmerie ou encore le Directeur général de la Police nationale devront assurer l’application de la mesure.