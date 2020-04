Des Sénégalais bloqués en France demandent leur rapatriement

Le collectif des Sénégalais bloqués en France par la pandémie de Covid-19 lance un cri de cœur et demande au Chef de l’État de les rapatrier. «A l’orée de notre septième semaine de confinement strict en France, nous adressons à monsieur le Président de la République, Macky Sall, une demande solennelle de rapatriement au Sénégal», lit-on dans les colonnes d’un communiqué parvenu à Seneweb.

Ces compatriotes qui signalent qu’ils sont d’ailleurs prêts à participer financièrement à la prise en charge des frais que ce rapatriement nécessiterait, renseignent qu’«ils vivent des situations dramatiques diverses et variées dans le pays de Macron depuis le début de la pandémie. «Une importante partie d’entre nous se trouve désormais en situation irrégulière en France car nous étions venus ici, pour une large majorité avec des visas de court séjour, une frange importante de notre collectif ne dispose plus de moyens de subsistance, nous risquons tous de nous retrouver à la rue si la fermeture de l’espace aérien sénégalais devait se prolonger, nos activités économiques sont sérieusement menacées par cette arrêt brutal dont on ne maitrise plus l’issue et enfin, l’éloignement de nos familles nous impose à tous une souffrance psychologique dangereuse pour notre équilibre psychique», souligne le texte.

Et d’ajouter : «à l’image de pays comme la France, les Etats-Unis et même la Gambie, qui ont organisé avec succès des opérations de rapatriement de leurs ressortissants qui le souhaitaient, nous gardons l’espoir que nos autorités politiques, au premier rang desquelles son excellence le Président Macky Sall, que tout ce qui est humainement possible sera fait pour nous sortir de cette situation très difficile».