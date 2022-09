Du nouveau sur l’affaire Kaliphone Adjia Thiaré, Kéwoulo a appris auprés de sources qu’au moment ou ces lignes sont en train d’être écrites, Kaliphone est en route pour le parquet. Il doit répondre des infractions d’agression sexuelle, de coups et blessures volontaires et voie de fait etc…

Les choses ont bougé dans le dossier de mœurs qui, depuis quelques jours, tient en haleine le Sénégal. Alors qu’il est sûr de son intouchabilité, qu’il redouble les Lives et va même jusqu’à menacer Gabrielle Kane de mort et menacer de révéler tous les petits secrets qu’il sait de l’affaire Adji Sarr/Sonko, l’insulteur attitré du palais vient de voir le ciel s’assombrir au dessus de sa tête. A en croire des sources judiciaires, consultées par Kéwoulo, l’homme qui s’est fait “l’insulteur attitré” du palais vient d’être arrêté par des éléments de la Section de Recherches. A en croire ces sources, sans passer par cage garde à vue, il va directement être déféré au parquet.

Comme cela avait été le cas de Sitor Ndour, qui bien qu’auditionné par les gendarmes de la brigade de la Foire, avait été laissé pour libre, avant de déférer à une énième convocation qui l’a conduit directement au parquet. Et à son placement en détention. Comme l’avait expliqué Kéwoulo, “même si la thèse du viol est écartée par le rapport médical des gynécologues, Kaliphone Sall reste passible de poursuites pour 4 voire 5 délits et crimes.” Si la preuve des coups et blessures volontaires (CBV) donnés à Adja -par Cheikh Ahmath Cissé aussi- ne peut être contesté (en plus des tuméfactions, les aveux de Kaliphone et comme le Certificat médical qui atteste 8 jours d’ITT) on va directement vers une incarcération.

Aussi, en déclarant avoir verrouillé les portes du véhicule pour que Adja ne puisse pas sortir conduit Kaliphone Sall vers la commission d’un crime de séquestration, -La séquestration. Et depuis que l’affaire a éclaté, Kaliphone Sall a profité de la moindre tribune offerte à lui pour diffamer -la Diffamation- la jeune fille, en l’accusant de vol et de lesbianisme. Aussi le fait que le rapport médical ait certifié la présence de traces d’attouchement sur le corps de la jeune fille prouve que les mains baladeuses de Kaliphone Sall a fait du chemin.

S’il reconnait ouvertement avoir coupé les Bine-Bine (perles intimes autour des reins), Soubhanallah, cela veut dire qu’une force physique non proportionnelle a été exercée sur les parties intimes de la jeune fille; même si les gynécologues n’ont pas vu les empreintes de Kaliphone dans cette zone sensible… Aujourd’hui et avec ce dossier de viol écarté, le parquet a suffisamment d’éléments matériels -pas d’indices seulement- pour invoquer l’attentat à la pudeur. Pendant ce temps, Adja Thiaré Diaw est actuellement hospitalisé. “Elle a fait un grosse crise hier et on a dû la conduire aux urgences”. Ont confié des membres de sa famille.