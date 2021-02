Dernière Minute : Prolongation ou fin du Couvre-Feu à Dakar et Thiès : Macky Sall a pris sa décision

Les Sénégalais qui se plaignent du couvre-feu, devront prendre leur mal en patient. Le couvre-feu sera encore prolongé d’un mois pour les régions de Dakar et de Thiès.

Le couvre-feu doit prendre fin demain, samedi. Mais, le chef de l’Etat Macky Sall le prolongera. Le décret a été signé. Il sera prolongé d’un mois et l’état d’urgence sanitaire sera maintenu, informe la Rfm. Les mesures restrictives, prises par le ministre de l’Intérieur pour accompagner le couvre-feu, resteront également en vigueur.

Le 21 janvier dernier, le Sénégal comptait 23 909 cas positifs, 19.916 guéris, 552 morts et 3440 personnes sous traitement. Aujourd’hui le pays est à 32.278 cas confirmés dont 26.624 guéris et 787 personnes décédées et 4966 patients sous traitement. Soit 8369 cas supplémentaire et 235 patients décédés. Autant dire que l’impact du couvre-feu est assez mitigé.

source rfm et Igfm