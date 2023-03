Découverte à Keur Massar: Un milliard F CFA en faux billets saisis

Encore des faux billets saisis. Des agents du Bureau des investigations financières et de lutte contre les trafics illicites (Bitis) ont procédé à une nouvelle saisie de billets noirs portant sur une contrevaleur d’un milliard de francs CFA.

L’opération a eu lieu le vendredi 24 mars 2023, à la cité Almadies 2 (Keur Massar), précisément au rond-point Sedima, d’après une note de la douane.

‘’Le réseau de renseignement mis en place par la Direction des enquêtes douanières a permis aux agents du Bitis de monter une filature qui a abouti à l’interpellation de quatre individus en flagrant délit de transaction de billets noirs. Les faussaires avaient par-devers eux un paquet de coupures en billets noirs d’une contrevaleur d’un milliard de francs CFA soigneusement emballés avec du plastique. Le véhicule ayant servi de transport a été saisi’’, explique-t-on.

Par ailleurs, ‘’cette saisie fait suite à celle réalisée par les agents du Bitis le 18 mars 2023 à Thiès et qui portait sur des billets noirs d’une contrevaleur de deux milliards de CFA. L’Administration des douanes réaffirme sa détermination à combattre le crime organisé autour des flux financiers illicites qui constituent une réelle menace économique et sécuritaire. Elle en appelle à la collaboration et au soutien des populations’’.