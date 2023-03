Déclaration de marche des jeunes républicains: La décision du Préfet, Mor Talla Tine connue!

La déclaration de manifestation des Jeunesses patriotiques et républicaines est «irrecevable ». C’est la réponse fournie par le Préfet de Dakar, Mor Talla Tine, ce mercredi 15 mars aux demandeurs. «J’accuse réception de votre lettre en référence, et enregistrée par mes services le 14 mars 2023, sous le numéro 967, par laquelle vous déclarez un rassemblement prévu le mercredi 15 mars 2023, de 15 heures à 20 heures, au rond-point de la Cité Keur Gorgui.

En retour, il ressort de son examen le non-respect du délai de trois (03) jours francs au moins, pour toute déclaration de manifestation sur la voie publique. Par conséquent, je constate l’irrecevabilité de la déclaration », a écrit l’autorité préfectorale.

Les jeunesses patriotiques et républicaines comptaient organiser un rassemblement, le même jour, au Rond-point de la Cité Keur Gorgui où réside Ousmane Sonko, entre 15h et 20h. Les locaux du ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entreprenariat dirigé par Papa Malick Ndour se situent également dans ladite cité.