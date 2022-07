Décharge de Mbeubeuss-Touba Malika : Les riverains listent leurs doléances

En ce mois de juin où il fait très chaud, le soleil est au zénith dans ce quartier populeux de la banlieue. Situé dans la commune de Malika, Touba Malika est le quartier le plus proche de la décharge de Mbeubeuss.

« J’ai fait 33 ans dans ce quartier, on a vécu une situation extrêmement difficile avec cette décharge. La plupart des gens sont asthmatiques. Auparavant, la décharge venait jusque devant nos maisons. On vivait une situation très difficile à cause surtout des pneus que les récupérateurs brûlaient dans la décharge », explique le vieux Mor Sylla, qui souhaite que le projet de modernisation de la décharge aboutisse.

« Beaucoup de projets sont passés par là, mais en fin de compte, toujours pour des problèmes politiques, les choses n’avancent pas pour ce projet. Nous voulons que les travaux aillent jusqu’au bout », a dit le retraité.

Son ami, Tidiane Ndao, délégué de quartier de Touba Malika, ajoute : « Nous voulons être impliqués dans le projet de modernisation de la décharge de Mbeubeuss. Nous avons notre mot à dire et en plus, Promoged (projet de Promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal) doit penser à la responsabilité sociétale de l’entreprise. Ici, la plupart des habitants souffrent de problèmes liés à la respiration. C’est pourquoi nous sollicitons un centre de santé moderne, pour permettre à tous ceux qui habitent à Touba Malika de se soigner sans difficulté ».