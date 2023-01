De Sikilo à Sakal : deux accidents font 64 morts en sept jours

Le bilan macabre des accidents de Sikilo et de Sakal ressemble à un crash d’avion en termes de personnes décédées. Il y a eu au moins 64 morts dans ces deux accidents de la circulation.

Après l’accident de Sikilo, dans la région de Kaffrine la semaine dernière, qui a fait 42 morts, une collision entre un car «Ndiaga Ndiaye» et un camion de transport de marchandises, a provoqué hier lundi 16 janvier 2022 le décès de 22 personnes et fait 25 blessés dont cinq dans un état grave. Le drame s’est produit entre Nguidj et Mbanda vers Sakal, localité située dans la commune de Ngueune Sarr, dans la région de Louga. Le Premier ministre s’est rendu sur les lieux du drame.