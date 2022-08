Hôpital le Dantec: 51 corps qui étaient à la morgue, seront inhumés

«Il ya à peu près 55 corps qui sont dans nos tiroirs, dont une trentaine d’enfants. Parmi ces 55 il y a une trentaine d’enfants et 5 étrangers. Parmi ces 55 on a déjà lancé la procédure pour avoir l’autorisation de les inhumer. D’ici lundi au plus tard, ce sera effectif. Pour les autres corps nous essaierons de les transférer à Dalal Diam et les autres hôpitaux.»

Les autopsies

«À Dakar il y avait déjà deux structures où on pratiquait l’autopsie. C’est-à-dire Dantec et l’hôpital Idrissa Pouye de grand Yoff. Dantec fait, en moyenne, 900 cas d’autopsie par an. À l’hôpital de grand Yoff il y a moins d’activités. Mais je pense qu’ils pourront pallier le gap entre temps, en attendant qu’on installe des salles d’autopsie à Dalal Diam et à l’hôpital militaire de Ouakam.»