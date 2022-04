Création du Réels: La coalition Macky 2012 parle d’immaturité et de désespoir des leaders politique

La coalition Macky 2012 fustige la création du Réseau des élus locaux du Sénégal (Réels) en parallèle à l’Association des maires du Sénégal(AMS). Cette entité de Benno Bokk Yaakaar parle «d’immaturité politique de Ousmane Sonko, mais surtout le désespoir» de Khalifa Sall et Aïda Mbodj.

C’est «antirépublicain» de mettre en place le Réseau des élus locaux du Sénégal (Réels) en parallèle à l’Association des maires du Sénégal (AMS). C’est la critique de la coalition Macky 2012 sur la démarche de la coalition Yewi Askan Wi (Yaw). Il s’agit selon eux, d’un «énième acte de confrontation avec le régime en place, devenu leur marque déposée».

Cette attitude du leader de Pastef et de ses camarades «confirme si besoin est, l’inexpertise et l’immaturité politique de Ousmane Sonko, mais surtout le désespoir de leaders politiques aguerris tels que Khalifa Sall et Aïda Mbodj», dénonce dans un communiqué, la coalition Macky 2012.

Dans la même note, la coordinatrice de Macky 2012, Fatoumata Gueye Diouf, considère qu’en créant ce réseau, Ousmane Sonko et Cie se considèrent comme les élus «uniquement des citoyens de l’opposition de leur commune, ce qui est une aberration sans commune mesure». Ainsi la coalition, qui a porté la candidature de Macky Sall au premier tour de l’élection présidentielle de 2012, demande à l’Etat de prendre la pleine mesure de cet acte. De plus, cette entité de Benno Bokk Yaakaar (Bby) invite les partenaires du Sénégal, épris de démocratie, à prendre leurs responsabilités.

Dans un autre registre, Macky 2012 annonce déjà que pour les Législatives du 31 juillet, Dakar va être pour Bby. «Des différentes compétitions électorales depuis 2012, Dakar a toujours été sous l’escarcelle de la majorité sauf pour les élections locales», soutiennent Fatoumata Gueye Diouf et ses camarades.

Macky 2012 a apprécié positivement la tenue de la rencontre, samedi dernier, entre Macky Sall et les leaders de Bby département de Dakar. «Ces moments d’échanges fructueux avec les responsables du département de Dakar, ont permis de remobiliser les troupes, mais doivent surtout être le déclic pour dépasser définitivement les démons de la division et réunifier la grande famille de Dakar qui, unie, est invincible», ajoutent-ils.

Concernant le parrainage, toujours contesté par l’opposition, Macky 2012 marque son adhésion et compte y jouer pleinement sa partition. Les membres de Macky 2012 renouvellent «leur fidélité, leur constance et leur loyauté à l’égard de son Président et leur ancrage dans la coalition Bby»

Quotidien