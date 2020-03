Covid 19 : Omerta sur le nombre de cas à Mbour

Désormais, la population de Mbour va vivre dans l’expectative du nombre de cas positifs que compte la commune. L’impact des premières communications pousse le médecin-chef de district, Fatma Diop, à ne plus vouloir communiquer.

»Je ne communique plus sur le nombre de cas. Parce que ça pose plus de problèmes que ça n’en résout. Les gens vont être affolés et ce n’est pas ça l’objectif de la santé. Pour connaître le nombre de cas, il faut vous référer aux communiqués du ministre de la Santé qui donne le nombre qu’il y a chaque jour », dit Dr Fatma Diop.

En effet, la semaine dernière, des rumeurs selon lesquelles Mbour compterait 7 cas confirmés de Corona circulaient dans la ville.

»J’ai entendu les gens donner un nombre de cas, mais je ne l’ai pas donné. Je ne vais plus communiquer sur ça. J’ai l’habitude de communiquer sur des choses qui peuvent nous aider dans le cadre de notre travail ou bien aider les populations pour recouvrer la santé. Si vous voulez communiquer sur comment faire pour arrêter le Coronavirus, je suis d’accord. Quant à dire qu’il y a un nombre de cas, référez-vous aux communiqués du ministère de la Santé. Je communique désormais sur ce qui peut nous faire avancer », insiste Dr Fatma Diop.