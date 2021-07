Covid-19 : “Les tests Pcr sont gratuits”

“Depuis la semaine dernière, 20 000 tests de diagnostic rapide ont été mis à la disposition de toutes les régions médicales du pays et des districts sanitaires, à Dakar, et 18 000 au niveau des régions. Ces tests sont gratuits. Il faudrait que les patients puissent effectuer le circuit, aller dans les centres de santé, pour pouvoir bénéficier de ces tests-là”, a tenu à préciser son vis-à-vis, Babacar Gueye, le directeur de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Pr Wane le reprend aussitôt pour souligner “des difficultés d’accès aux tests” même dans les centres de santé. “C’est très difficile. C’est la queue et quand c’est le test rapide, il arrive qu’on vous dise de revenir, ce qui n’est pas normal parce que le test rapide, c’est 15 minutes. Quand c’est le test de confirmation, c’est encore plus difficile, et le rendu des résultats ne se passe pas bien”, a-t-il relevé pour s’en désoler. Dans la mesure où, le constat est fait que des patients restent jusqu’à deux semaines sans recevoir leurs résultats.

En l’état, il urge de stopper la propagation de la 3e vague qui s’est amorcée depuis mai dernier et dont la tendance se décline ainsi, d’après les statistiques fournies par Dr Babacar Gueye : “lors des vagues précédentes, on avait, en moyenne, 100 cas par jour. Parmi ces 100 cas, il est démontré que les 10% constituent des cas sévères. Cela veut dire aujourd’hui que si on a 100 cas, les 10 cas auront besoin d’oxygène et un cas aura besoin d’être hospitalisé en réanimation. Aujourd’hui, nous sommes dans le cadre d’une période où la transmission est importante. On est passé à une moyenne de mille cas, par jour. Cela veut dire que là où on s’attendait à avoir dix cas sévères qui ont besoin d’oxygène, on s’attend à avoir 100 cas et 10 cas en réanimation. Si l’évolution continue comme ça, il n’est pas possible de tenir.”