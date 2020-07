Les autorités sanitaires du Sénégal ont pris de nouvelles mesures pour la prise en charge des malades du covid-19, en diminuant le nombre des tests et en se consacrant à la gestion des patients vulnérables

« Avec la méthode actuelle, on ne teste plus les cas contacts. Et si nous testons des personnes dont la moyenne d’âge tourne autour de 20 ans, nous ne les hospitaliserons pas, nous leur recommandons juste de retourner chez eux et de respecter les mesures barrières ».

Ces mesures ont été confirmées par Dr Ousmane Guèye, hier au micro d’Assane Guèye.

Le directeur du Service de l’éducation pour la santé annonce que les personnes à risque et âgées de plus de 60 ans sont désormais prioritaires pour les tests et les hospitalisations.