Covid-19 : Les fumeurs parmi les plus vulnérables (OMS)

« Le tabagisme est l’un des principaux facteurs de risque de maladies cardio-vasculaires, de cancer et de maladies respiratoires dont la prise en charge nécessite des dépenses considérables.

Selon l’OMS, les fumeurs sont susceptibles d’être plus vulnérables face au Coronavirus, du fait que leurs doigts sont en contact direct avec leurs lèvres, ce qui augmente la possibilité de transmission du virus de la main à la bouche», lit-on dans un communiqué conjoint de la Ligue sénégalaise contre le tabac (LISTAB) du Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) de l’Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV).

Le même document indique qu’une étude chinoise parue dans la revue scientifique américaine « New England Journal of Medecine », révèle que la plupart des patients atteints de forme sévère du Covid-19 présentaient les facteurs de gravité suivants: diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire et tabagisme.



Les enfumés aussi sont dans le risque

La coalition alerte ainsi sur la vapeur exhalée par les personnes infectées par le

coronavirus, celle-ci pouvant comprendre des particules « potentiellement porteuses du virus ».

En conséquence, pour préserver la santé de toute la communauté, les organisations ont formulé les recommandations suivantes : «si vous êtes fumeur, arrêtez de fumer, si vous avez cessé de fumer, ne recommencez pas, si vous n’avez jamais fumé, ne commencez pas. »