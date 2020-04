Covid-19 : Des bus de DDD mobilisés pour convoyer des cas contacts

Des bus de la société Dakar Dem Dikk sont mobilisés, depuis quelques jours, pour transporter « discrètement » des personnes suspectées d’être en contact avec des cas positifs, de leurs domiciles respectifs aux différents hôtels aménagés pour leur confinement. D’ailleurs, ces bus, au nombre de cinq (5), ont déjà commencé ce « service spécial » notamment dans les quartiers de Ouakam et Médina.



Seneweb, qui tient l’information de sources de la boîte, a contacté la direction, sans réponse. Contacté, un responsable de la direction de la communication parle de « fausse information, d’information erronée ». Mais, cette même information est confirmée par une source médicale de Dakar Dem Dikk.

« La société Dakar Dem Dikk est un patrimoine national, il assure une mission de service public en matière de transport », tient d’abord à rappeler notre interlocuteur. Qui ajoute: « Quand il y a eu des cas contacts à Dakar, le gouverneur a saisi le directeur général pour que Dakar Dem Dikk puisse convoyer les gens qui ont été au contact à faible risque après une enquête épidémiologique faite par le ministère de la Santé. Il s’agit de les convoyer dans les hôtels en attendant de faire le dépistage ou bien qu’ils puissent rester pendant 14 jours sans développer la maladie. C’est pour éviter que ces gens puissent un jour contaminer d’autres ».

Par ailleurs, notre source, spécialiste de la santé, a précisé que « ce n’est pas des cas suspects, mais (plutôt) des cas contacts ». Non sans rassurer que ces engins ne font pas partie du réseau.

« Aucun risque pour le chauffeur si… »

« Ce ne sont pas des bus du réseau. On les a spécifiquement dédiés à ce transport des personnes contactes. Et chaque fois, dès qu’ils reviennent, il y a un service qu’on appelle entretien et lavage qui les nettoie. On a des produits désinfectants qui, après pulvérisation du bus, restent valables pendant huit jours. Aucun germe ne peut se développer dans le bus », a-t-il fait croire.

À l’en croire, les conducteurs ne courent aucun risque tant qu’ils respectent les mesures d’hygiène édictées.

« Le conducteur, s’il respecte les conditions, c’est-à-dire de porter son masque, mettre ses gants, utiliser le gel et de ne pas être en contact avec les gens ; ne court aucun risque. Tout ce qu’on lui demande c’est de stationner à un endroit, attendre que les gens montent, et on lui indique la destination. Normalement s’ils respectent les consignes, il n’y a aucun risque », insiste ce responsable de Dakar Dem Dikk.

Toutefois, d’autres voix, notamment du côté des employés, font savoir que même si ces autocars ont été « réquisitionnés » pour ce service spécial, ils sont jusque-là conduits par des agents de la société qui, regrette-t-on, ne sont pas initiés en matière de santé publique.

« Ils sont exposés au danger, et certains d’entre eux n’ont même pas été informés du service qu’ils étaient appelés à faire », alerte un responsable du syndicat.